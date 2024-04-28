وزير الشباب: ملعب الرصافة من الملاعب المهمة ونحرص على تجاوز العقبات المالية

2024-04-28 16:32:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أكد وزير الشباب والرياضة أحمد المبرقع، أن ملعب الرصافة يعد من الملاعب المهمة، التي ستضاف إلى ملاعب العاصمة بغداد، جاء ذلك خلال جولة ميدانية أجراها للاطلاع على مراحل العمل بالمشروع. وذكر بيان لوزارة الشباب تلقته الاقتصاد نيوز، اليوم الأحد، أن المبرقع، اطلع على مراحل العمل في ملعب الرصافة عمو بابا، سعة 30 ألف متفرج، والذي تم استئناف العمل به مؤخراً، من قبل شركة تراي ايرينا الإسبانية، بعد الجهود التي قامت بها الوزارة لتجاوز العراقيل، التي تسببت بتوقف العمل في وقت سابق. وأضاف أن الوزير قدم عدداً من الملاحظات بشأن فقرات عدة في المشروع، من أجل تعديلها بما يخص الملعب الرئيس، وملاعب التدريب، بالشكل الذي يتلاءم مع شروط الاتحاد الدولي لكرة القدم، في حال إقامة البطولات عليه مستقبلاً. ونقل البيان عن المبرقع قوله: إن الوزارة حريصة على إنجاز جميع المشاريع التابعة لها، من ملاعب ومنشآت رياضية، مبيناً أن ملعب الرصافة يعد من الملاعب المهمة، التي ستضاف إلى ملاعب العاصمة بغداد، وبالتالي كنا حريصين على إعادة العمل به من خلال تجاوز العقبات الإدارية والمالية، التي كانت سبباً في توقف المشروع في المدة الماضية. وتابع: سنواصل المتابعة الميدانية للملعب للوقوف على مراحل الإنجاز، ومراقبة أي تلكؤ أو معرقلات ممكن أن تحدث والعمل على حلها، وصولاً إلى مرحلة الإنجاز، وإدخال الملعب ضمن ملاعب الوزارة لتضييف البطولات المحلية والدولية، ويتزين بجماهيرنا التي ستصدح حناجرها بهذا الصرح الجميل. ويضم المشروع ملعباً رئيساً سعة 30 ألف متفرّج، إلى جانب ملعبين ثانويين للتدريب، الأوّل سعته 2000 متفرّج، والآخر يتّسع الى 500 متفرّج، وبناية فندقية، وموقفاً خاصاً للسيارات.