2024-04-28 16:36:08 - المصدر: منصة إيشان

انتقد سفير العراق في بريطانيا، جعفر الصدر، اليوم الأحد، بشكل لاذع ما كتبه وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون في منشور على موقع أكس، معتببراً فيه أن قانون تجريم المثلية في العراق أمر خطير ومثير للقلق. وقال كاميرون، في منشوره: “تعد التعديلات على قانون مكافحة الدعارة العراقي، والتي تجرم المثليين، خطيرة ومثيرة للقلق. لا ينبغي […]

ظهرت المقالة بسبب انتقاده قانون تجريم المثلية.. جعفر الصدر يرد على وزير الخارجية البريطاني: اقلقوا على الإبادة الجماعية في غزة أولاً على Eishan.