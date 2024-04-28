2024-04-28 16:42:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأحد، القبض على ما يسمى مسؤول الشرطة الإسلامية في داعش الإرهابي بنينوى.وقالت الخلية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "بعملية نوعية وجهد استخباري مميز ووفقاً لمعلومات دقيقة لشعبة الفرقة السادسة عشرة التابعة إلى مديرية الاستخبارات العسكرية وبالتعاون مع كتيبة استطلاع الفرقة ومن خلال متابعة ميدانية مستمرة بدأت من إحدى دول الجوار بعد دخول الإرهابي إلى الأراضي العراقية، تم نصب كمين محكم له بالجانب الأيسر من مدينة الموصل".وأضافت، أنه " تم إلقاء القبض على هذا الإرهابي المدعو ( ابو صكر ) وهو مطلوب للقضاء العراقي وفق احكام المادة (4 / إرهاب)، والذي كان يعمل بمنصب مايسمى (مسؤول الشرطة الإسلامية في داعش الإرهابي) ويحمل معه مستمسكات مزورة يتنقل بها منذ دخوله إلى الأراضي العراقية"، مبينة أنه "تم تسليمه إلى جهة الطلب أصولياً".