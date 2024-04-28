العامري والمالكي يؤكدان على حل المشاكل بين بغداد واربيل

2024-04-28 16:48:07 - المصدر: قناة الثامنة

اكد رئيس تحالف الفتح هادي العامري ان توطين رواتب موظفي اقليم كوردستان، قرار المحكمة الاتحادية العليا. واعلن العامري ان قرار التوطين يجب ان يطبق وسنضع الية خاصة لحل مسالة توطين رواتب الموظفين ان كانت عن طريق حسابي او البنوك العراقية وقال انهم مصرون على حل المشاكل بين بغداد واربيل. وبشأن انتخابات برلمان كوردستان اوضح هادي العامري ان اصدار القرارات بخصوص الانتخابات من صلاحيات رئيس الاقليم. ومن جانبه اكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي وجود إرادة صلبة لإيجاد مخارج وحلول لكل قضايا أو مشاكل قائمة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان خصوصاً في ما يتعلق بالرواتب وموازنة إقليم كوردستان، واستئناف صادرات