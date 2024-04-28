2024-04-28 17:06:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر طبي في كركوك، يوم الأحد، بتسجيل ثاني حالة انتحار رجل ستيني أقدم على الانتحار بشنق نفسه بحبل وسط منزله شمالي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "رجلا يبلغ من العمر 61 عاماً يدعى (ك، ع،ع) يسكن منطقة دور الفيلق أقدم، مساء اليوم، على الانتحار حيث قام بتعليق نفسه بحبل في أحدى غرف المنزل وقام بالانتحار بالحبل".

وأضاف المصدر، أن "الشرطة حضرت لموقع الحادث وقامت بنقل جثته الى دائرة الطب العدلي في مستشفى آزادي التعليمي العام، كانت آثار شدة الحبل واضحة حول عنق الرجل".

وتابع المصدر أن "عائلة المنتحر ادعت أن المنتحر كان يعاني من أمراض نفسية وتم تسليم الجثة لذويه وفتح تحقيق بالحادثة".

وسجلت كركوك اليوم، حالة انتحار لامرأة عشرينية بمادة النفط الابيض حرقاً وسط منزلها في حي واحد حزيران جنوبي كركوك.