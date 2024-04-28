وزير التجارة يعلن عن انطلاق موسم التسويق في بغداد

2024-04-28 17:18:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلن وزير التجارة أثير داود الغريري، اليوم الأحد، عن انطلاق موسم التسويق لمحصول الحنطة المحلية في العاصمة بغداد.وقال مدير عام الشركة العامة لتجارة الحبوب حيدر نوري الكرعاوي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "أُولى كميات الحنطة المسوقة من الفلاحين تم استلامها في سايلو الرصافة وسايلو الدورة، وان عملية الاستلام تجري بانسيابية عالية وفق الخطة المرسومة وحسب توجيهات رئيس مجلس الوزراء وإشراف مباشر من وزير التجارة".وتابع البيان أن "المدير العام شدد على ضرورة استمرار العمل على مدار (24) ساعة وإنجاز كافة المستحقات للفلاحين والمزارعين دون تأخير".وأشار الى أن "عمليات التسويق للحنطة المحلية مستمرة في جميع محافظات الوسط والجنوب، فضلاً عن استمرار العمل بالمناقلات وتجهيز المطاحن الأهلية والحكومية في عموم مواقع الشركة".