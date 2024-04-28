مصابان وموقوف في قائمة ريال مدريد لمواجهة بايرن ميونخ

2024-04-28 17:18:02 - المصدر: واع

متابعة - واعأعلن مدرب ريال مدريد (كارلو أنشيلوتي) قائمة فريقه لمباراة بايرن ميونخ، المقررة بعد غد الثلاثاء، على ملعب "أليانز أرينا"، ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي بدوري أبطال أوروبا.واستدعى أنشيلوتي، جميع اللاعبين إلى قائمة المباراة، حتى الثنائي المصاب (تيبو كورتوا ودافيد ألابا) إضافة إلى (داني كارفاخال) الذي لن يشارك بسبب الإيقاف.وفيما يلي قائمة الميرنجي: لحراسة المرمى: لونين، كيبا، كورتوا،ولخطالدفاع: كارفاخال، ميليتاو، ألابا، ناتشو، لوكاس فاسكيز، فران جارسيا، روديجر، ميندي،ولخط الوسط: بيلينجهام، كروس، مودريتش، كامافينجا، فالفيردي، تشواميني، سيبايوس، أردا جولر، ولخط الهجوم: فينسيسوس، رودريجو، خوسيلو، إبراهيم دياز.يذكر أن ريال مدريد صعد إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، عقب التغلب على مانشستر سيتي في الدور السابق.المصدر : كورة