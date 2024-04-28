المندلاوي وبارزاني يؤكدان على دعم الحكومة وادامة الحوار بين القوى الوطنية

2024-04-28 18:24:01 - المصدر: الفرات نيوز

استقبل رئيس مجلس النواب بالنيابة، السيد محسن المندلاوي، في مقر إقامته اليوم الاحد، رئيس اقليم كردستان العراق، السيد نيجرفان بارزاني، والوفد المرافق له، بحضور عدد من السادة اعضاء مجلس النواب.

وبحث اللقاء اخر مستجدات المشهد السياسي، وعدد من الملفات المحلية المهمة، حيث جرى الاتفاق على ادامة الحوار والتفاهم مع القوى الوطنية كافة لتعزيز الاستقرار في البلاد، والعمل على تسوية القضايا العالقة بين المركز والإقليم وفق الدستور والقانون، والتأكيد على اهمية دعم واسناد الحكومة في تنفيذ برنامجها، فضلاً عن مناقشة التطورات الاقليمية وانعكاساتها على الساحة العراقية