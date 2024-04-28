غورغييفا: 800 مليون شخص حول العالم يعانون من المجاعة حاليا

2024-04-28 18:24:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

قالت كريستالينا غورغييفا، مديرة صندوق النقد الدولي إنه لا بد من توزيع ثمار النمو الاقتصادي العالمي على كافة الدول، مشيرة إلى وجود تباين هائل في الأداء الاقتصادي بين الدول. وأضافت غورغييفا خلال جلسة لمنتدى الاقتصاد العالمي المنعقد في السعودية، الأحد، أنه يوجد نحو 800 مليون شخص حول العالم يعانون من المجاعة حاليا، مؤكدة أن العالم لم ينجح في تشارك منافع النمو مع المناطق الأكثر احتياجا. وأوضحت مديرة صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد العالمي أثبت صلابته في التعامل مع الأزمات أمام الصدمات المتكررة، وذلك بسبب الإدارة المالية العامة بشكل مسؤول، وبجانب جهود خلق ظروف مناسبة لنمو القطاع الخاص. وأشارت غورغييفا إلى أن العالم يواجه مشكلتين، الأولى تتمثل في ضعف النمو الاقتصادي العالمي مقارنة بالمعايير التاريخية، على الرغم من نسبة نموه خلال العام الماضي والبالغة 3.2 بالمئة. وأضافت أن المشكلة الثانية تتمثل في وجود الفارق الاقتصادي الكبير بين بلدان العالم، حيث يحقق بعضها نموا جيدا وبعضها متأخر كثيراً. وقالت: سنواجه مصاعب كبيرة في المستقبل إذا لم نتمكن من إيجاد حلول لهذه المشكلات. وأكدت على ضرورة الاستمرار في بناء قوة الاقتصاد والمسؤولية تجاه المالية العامة والسياسات النقدية ولا بديل عن ذلك.