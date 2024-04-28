نيجيرفان بارزاني: انتخاب رئيس البرلمان خطوة جوهرية لتعزيز الاستقرار السياسي

2024-04-28 18:30:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ جدد رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، يوم الأحد، تشديده على ضرورة المضي قدماً في عملية انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب العراقي، معتبراً إياها "خطوة مهمة وجوهرية" نحو تعزيز الاستقرار السياسي في البلاد.

جاء ذلك، خلال لقاء جمع نيجيرفان بارزاني والوفد المرافق له، برئيس تحالف العزم مثنى السامرائي، في بغداد، بحضور عدد من قيادات ونواب تحالف العزم، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وناقش الجانبان، العديد من القضايا الهامة المتعلقة بالأوضاع الراهنة في العراق، وأهمية المضي قدماً في عملية انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب، بوصفها خطوة مهمة وجوهرية نحو تعزيز الاستقرار السياسي، وضرورة بذل جهود مشتركة لضمان تنفيذ هذه العملية بطريقة شفافة وديمقراطية، تعكس إرادة الشعب العراقي.

كما أكد الجانبان، وفق البيان، أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، وإدامة التنسيق من أجل حل الملفات العالقة وضرورة دعم جهود الحكومة العراقية في خطواتها بتنفيذ البرنامج الحكومي وبنود الإتفاق السياسي.