2024-04-28 18:30:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ طالب النائب عن كتلة الصادقون النيابية، ثامر ذيبان، يوم الأحد، وزيرة المالية الاتحادية، طيف سامي، بإيضاح السند القانوني الذي جرى بموجبه صرف راتب رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض.

وأظهرت وثيقة صادرة عن مكتب ذيبان، حصلت عليها وكالة شفق نيوز، تضمنت استفساراً موجهاً لوزيرة المالية طيف سامي، عن "السند القانوني الذي جرى بموجبه صرف راتب رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، رغم تجاوزه السن القانوني".

وكان أمين عام العصائب قيس الخزعلي، قد طالب بوقت سابق، بإقالة الفياض من منصبه، وتعيين آخر بديلاً عنه، لتجاوزه السن القانوني المحدد لمنصبه، فضلا عن كونه زعيماً لحزب سياسي.

يذكر أن دعوات إقالة الفياض من منصبه، اكتسبت حيزاً كبيراً في وسائل الإعلام، بعد مصافحته أمير قبائل الدليم الشيخ علي حاتم سليمان، خلال زيارة أجراها إلى الأنبار قبل أكثر من شهر.