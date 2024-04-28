2024-04-28 18:36:07 - المصدر: منصة إيشان

أظهر مقطع مصوّر قبل أيام، أن الكويت تحفر بئراً للنفط داخل الأراضي العراقية في محافظة البصرة، وغاب هذا الموضوع عن اللقاء الذي جمع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بأمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح. هذا الموضوع، لم يتطرق السوداني إليه خلال لقائه بالصباح، بحسب بيان مكتبه الإعلامي، الذي ذكر أن اللقاء “بحث العلاقات الثنائية بين […]

ظهرت المقالة بينما تحفر الكويت آبارها في العراق.. السوداني يلتقي أميرها ولا حديث عن الانتهاكات أولاً على Eishan.