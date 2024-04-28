"توتال إينرجيز" تتعهد للسوداني إنهاء أولى مراحل مشروع "الطاقة النظيفة" العام المقبل

2024-04-28 18:36:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تعهد رئيس شركة "توتال إينرجيز" خلال لقائه، اليوم الأحد، رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، بانهاء المرحلة الاولى من مشروع الكهرباء للطاقة الشمسية خلال العام المقبل.

وقال مكتب السوداني الإعلامي، في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن الأخير استقبل بمقرّ إقامته في العاصمة السعودية الرياض، اليوم، رئيس شركة توتال إينرجيز الفرنسية باتريك بيونيه، وجرى مناقشة المشاريع التي تنفذها الشركة في قطاع الطاقة، والقطاعات الأخرى الملحقة به، خصوصاً في قطاع الغاز المصاحب، والنفط ومحطة توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية.

وأكد رئيس شركة توتال إينرجيز أنّ شركتهم من المؤمل أن تنهي المرحلة الأولى من مشروع الكهرباء من الطاقة الشمسية خلال العام المقبل، وتنجز المرحلة الأولى من مشروع استثمار الغاز المصاحب خلال نفس العام، وبطاقة إنتاجية 50 مليون قدم مكعب، من أصل الطاقة التصميمية البالغة 300 مليون قدم مكعب.

كما تناول اللقاء إمكانية الإفادة من مياه مشاريع تحلية المياه، المقرر انطلاقها بالبصرة، في المشاريع النفطية التي تعمل بها شركة توتال إينرجيز.

وأكد رئيس مجلس الوزراء توفير كل متطلبات النجاح لشركة توتال إينرجيز في عملها، خصوصاً أن الحكومة تعمل على تطوير بيئة الاستثمار وتحسين واقعها من خلال القوانين الداعمة، بالإضافة إلى ما تمثله مشاريع الشركة من أهمية للعراق.