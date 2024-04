2024-04-28 18:48:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:توجه رئيس مجلس محافظة ذي قار عبدالباقي العمري، اليوم الأحد، إلى محافظة المثنى اليوم على رأس وفد حكومي رفيع المستوى، للبحث عن حلول لأزمة الملف الحدودي بين المحافظتين.وقال العمري في بيان تلقته “شبكة اخبار الناصرية”، إنه “توجه مع وفد حكومي من أعضاء مجلس محافظة ذي قار لزيارة محافظة...

The post لإنهاء “الأزمة” الحدودية.. وفد حكومي رفيع من ذي قار يزور محافظة المثنى appeared first on شبكة اخبار الناصرية.