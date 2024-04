2024-04-28 18:48:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية:كشفت لجنة التعيينات والعقود في القطاع العام والخاص بمجلس محافظة ذي قار، اليوم الأحد، عن خطتها لتشغيل العاطلين من أبناء المحافظة، فيما أشارت إلى أن الخطة ستسهم في خفض نسبة البطالة في المحافظة.وقالت رئيسة اللجنة نغم الابراهيمي في حديث لـ”إذاعة الناصرية”، إن “لجنتها تعمل بشكل جدي ومتسارع لإيجاد...

