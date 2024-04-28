مؤسسة الشهداء تعلن إطلاق مستحقات ضحايا الإرهاب من المشمولين في الأنبار

2024-04-28 19:12:01 - المصدر: واع

بغداد – واع – وسام الملاأعلنت مؤسسة الشهداء، اليوم الأحد، عن إطلاق مستحقات ضحايا الإرهاب من المشمولين في الأنبار الشهر الحالي، فيما أشارت الى ضبط ملفات مزورة خلال تدقيق المشمولين بضحايا الإرهاب في الأنبار.وقال رئيس المؤسسة عبد الإله النائلي خلال مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): "بعد توجيه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بتشكيل لجنة مركزية مؤلفة من 7 مؤسسات للتدقيق في ملفات ضحايا الإرهاب بالأنبار، باشرت اللجنة تدقيق 8 آلاف ملف بدءاً من الجهات الأمنية ومكتب رئيس الوزراء الذي تكفل بمتابعتها وتدقيقها وكذلك وزارة الصحة التي كان لها الدور في صحة الصدور وتدقيق شهادات الوفاة والتقارير الطبية الصادرة باعتبار أن هناك مشكلة كبيرة واجهتنا وهو استنساخ الملفات".وأضاف أنه "تم إطلاق وجبتين، الأولى للشهداء والثانية للمصابين، والتي أرسلت الى هيئة المتقاعدين لإطلاق مستحقاتهم"، مشيراً الى أنه "تم تدقيق الملفات الأمنية وصحة الصدور ومقابلة المصابين من قبل لجان طبية من وزارة الصحة وتحديد نسب إصابتهم".وأكد أن "اللجنة مستمرة بعملها بدعم وإسناد من مكتب رئيس الوزراء الذي وجه بالإسراع في إطلاق المستحقات"، لافتاً الى أن "المستحقات لهذا الشهر أطلقت، حيث حرصت هيئة التقاعد على الدوام خلال أيام العطل لإطلاق مستحقات المشمولين".وبين أن "الوجبات اللاحقة ستكون أكبر وأكثر"، لافتاً الى أن "دور وزارة الداخلية كان مهماً جداً للإسراع بالتدقيق الأمني إضافة الى الجهات الأخرى التي كان لها دور كبير بإطلاق المستحقات".وذكر أن "الملفات القادمة ستكون رصينة ولا تتضمن إشكالات"، لافتاً الى أن "عملنا مستمر وسوف تستمر اللجان الطبية بتدقيق ملفات الجرحى وتحديد النسب الحقيقية وكذلك التدقيق الأمني".وأشار الى "ضبط بعض الملفات المزورة"، موضحاً أن "القضاء سيأخذ دوره وسيتم اتخاذ الإجراءات بحقهم".