المبرقع يبحث مع رئيس الاتحاد الدولي للبليارد استضافة بغداد لبطولة العالم

2024-04-28 19:12:02 - المصدر: واع

بغداد - واعاستقبل وزير الشباب والرياضة الدكتور أحمد المبرقع، اليوم الأحد، رئيس الاتحاد الدولي للبليارد القطري الشيخ مبارك حمد الخيارين، وبحث معه سبل استضافة بغداد بطولة العالم للعبة هذا العام، بحضور رئيس الاتحاد العراقي للبليارد والسنوكر شمس الدين الكناني، وأعضاء الهيئة الإدارية للاتحاد.وذكر بيان المكتب الإعلامي لوزارة الشباب والرياضة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن" المبرقع أستمع لشرح مفصل من رئيس الاتحاد العراقي، عن اللعبة بشكل عام وكيفية تطويرها، ودعمها في المحافل الخارجية، مبيناً أن لقاء اليوم جاء لاستكمال متطلبات إقامة بطولة العالم للعبة بدعم ورعاية وزير الشباب والرياضة.".وأكد المبرقع أن "الوزارة على استعداد تام لتلبية كل متطلبات إنجاح البطولة في بغداد موجهاً بتشكيل لجنة تعنى بهذا الموضوع مهمتها ترتيب إجراءات البطولة بالتعاون مع الاتحادين المحلي والدولي ،مشيراً في الوقت ذاته إلى دعم رياضة البليارد من جانب النساء، وتقديم كل ما من شأنه الارتقاء بها".من جهته أشاد الشيخ مبارك بالعراق وبما يحققه من إنجازات على كل الأصعدة، فضلاً عن الإمكانيات التي يحوز عليها اللاعب العراقي، ويفاجئنا بتحقيق النتائج الكبيرة، معرباً عن إعجابه بالجمهور العراقي الكبير وحضوره البهي أثناء بطولة آسيا بكرة القدم في قطر وأن مجيئه اليوم ما هو إلا تعبيراً عن مدى الحب للعراق ، مؤكداً مساندته ودعمه لاستضافة بغداد للبطولة العالمية وما مجيئه للعراق لأول مرة إلا تعبير جاد عن هذا الموضوع".