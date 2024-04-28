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خمسة تعادلات في الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم

خمسة تعادلات في الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم
خمسة تعادلات في الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم
2024-04-28 19:12:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ جرت يوم الخميس، 5 مواجهات ضمن منافسات الجولة 18 للمجموعة الثانية من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وأسفرت نتائج مباريات اليوم، عن خمسة تعادلات إيجابية وسلبية .

وشهدت نتيجة فريقي غاز الشمال مع الجولان التعادل الايجابي 1-1،

كما تعادل فريق المصافي مع الغراف سلبياً 0-0، في حين تعادل فريق البحري مع الصناعات الكهربائية بنتيجة 1-1.

هذا وتعادل فريق الكوفة مع الديوانية سلبياً أيضاً بنتيجة 0-0، كما تعادل فريق الصناعة مع الرمادي إيجابياً بنتيجة 2-2.

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