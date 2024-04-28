رئيس الوزراء يؤكد توفير كل متطلبات النجاح لشركة توتال إينرجيز في عملها

2024-04-28 19:24:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الاحد، توفير كل متطلبات النجاح لشركة توتال إينرجيز في عملها. وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، اطلعت عليه الاقتصاد نيوز، إن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل بمقرّ إقامته في العاصمة السعودية الرياض، اليوم الأحد، رئيس شركة توتال إينرجيز الفرنسية باتريك بيونيه. وأضاف، أنه جرت، خلال اللقاء، مناقشة المشاريع التي تنفذها الشركة في قطاع الطاقة، والقطاعات الأخرى الملحقة به، خصوصاً في قطاع الغاز المصاحب، والنفط ومحطة توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية، إذ أكد رئيس شركة توتال إينرجيز أنّ شركتهم من المؤمل أن تنهي المرحلة الأولى من مشروع الكهرباء من الطاقة الشمسية خلال العام المقبل، وتنجز المرحلة الأولى من مشروع استثمار الغاز المصاحب خلال نفس العام، وبطاقة إنتاجية 50 مليون قدم مكعب، من أصل الطاقة التصميمية البالغة 300 مليون قدم مكعب. وأشار الى أن اللقاء تناول إمكانية الإفادة من مياه مشاريع تحلية المياه، المقرر انطلاقها بالبصرة، في المشاريع النفطية التي تعمل بها شركة توتال إينرجيز. وأكد رئيس مجلس الوزراء، بحسب البيان: توفير كل متطلبات النجاح لشركة توتال إينرجيز في عملها، خصوصاً أن الحكومة تعمل على تطوير بيئة الاستثمار وتحسين واقعها من خلال القوانين الداعمة، بالإضافة إلى ما تمثله مشاريع الشركة من أهمية للعراق.