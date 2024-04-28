20 سم تفصل دربندخان عن الامتلاء الكامل

2024-04-28 19:24:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم-بغداد

أكد مدير سد دربندخان الواقع بمحافظة السليمانية سامان إسماعيل، اليوم الأحد (28 نيسان 2024)، أن سنتمترات قليلة تفصل السد عن الامتلاء المائي الكامل.

وقال إسماعيل في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "متبقي أقل من 20 سنتمترا ليمتلئ سد دربندخان بالكامل في حدث لم يحصل منذ عام 2015، وهو حدث مهم وتاريخي سيساهم بانتعاش الزراعة".

وأضاف أنه "من المتوقع أن تحصل موجة أمطار كبيرة ستحصل خلال اليومين المقبلين وهذه الأمطار ستساهم بامتلاء السد بالكامل، وهذا الأمر يساهم بانتعاش الزراعة وتقليل حدة الجفاف، وفائدته ستكون على مدن الإقليم والمحافظات المجاورة أيضا".

يعد سد دربندخان ثاني أكبر سد في إقليم كردستان حيث تبلغ سعة خزنه 3 مليارات متر مكعب من المياه.



