بوتين: أداء الاقتصاد الروسي فاق التوقعات في بداية 2024

2024-04-28 20:16:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن البيانات الاقتصادية في بداية العام جاءت أعلى من التوقعات. وأضاف بوتين أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد قد سجل نموا بنسبة 6 بالمئة في الفترة من كانون الثاني إلى شباط الماضي على أساس سنوي. وقال: البيانات في بداية العام كانت أعلى من التوقعات التي قدمتها الحكومة وبنك روسيا وبعض الخبراء، إذ نما الناتج المحلي الإجمالي لروسيا بنسبة 6 بالمئة على أساس سنوي. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الروسي بنسبة 3.2 بالمئة خلال العام الجاري. وقال الرئيس الروسي إن إيرادات الميزانية الفيدرالية الروسية ارتفعت تضاعفت مرة ونصف المرة في الفترة من كانون الثاني إلى اذار على أساس سنوي. وأكد بوتين أن النمو الاقتصادي يؤثر بشكل إيجابي على الميزانية الفيدرالية، إذ تجاوزت إيراداتها هذا العام مستوى العام الماضي بشكل كبير، وعلى وجه الخصوص ارتفعت الإيرادات غير النفطية والغاز بنسبة 43 بالمئة في الربع الأول من 2024. كما أشار بوتين إلى أن النشاط الصناعي في روسيا يتحسن، إذ ارتفع بنسبة 8.5 بالمئة في شباط.