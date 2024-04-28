2024-04-28 20:16:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أكد رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة القاضي حيدر حنون، الأحد، وجوب تضافر جهود مُؤسَّسات الدولة المركزيَّة والمحليَّة لإنجاح السياسات العامة للدولة. وقالت الهيئة في بيان، اطلعت عليه الاقتصاد نيوز، إن القاضي حيدر حنون نبَّه، خلال استقباله في مقر الهيئة محافظ المثنى مهند العتابي إلى التأكُّد قبل سن التشريعات المحليَّة أنها لا تتعارض مع القوانين التي تنبثق عن السلطة التشريعيَّة والدستور، وعدم الجباية بصورةٍ غير قانونيَّةٍ أو مساهمتها في إثقال كاهل ذوي الدخل المحدود والفقراء. ولفت حنون بحسب البيان إلى وجوب تضافر جهود مُؤسَّسات الدولة المركزيَّة والمحليَّة لإنجاح السياسات العامة للدولة والبرامج التي تهدف إلى الارتقاء بالخدمات البلديَّة والصحيَّة والتعليميَّة والمشاريع الاستثماريَّة، مُنبّهاً إلى أنَّ الأجهزة الرقابيَّة، ومنها هيئة النزاهة الاتحاديَّة، لن تتعمد عرقلة المشاريع وأعمال الحكومات المحليَّة إنما تعمل للحماية والوقاية من الوقوع في براثن الفساد، مُبدياً استعداد الهيئة للتعاون وتضافر الجهود في ذلك، لا سيما في مجال التدريب وعقد الورش والندوات. من جانبه، أشاد محافظ المثنى بـعمل الهيئة والجهد التحقيقيَّ الذي تضطلع به مُديريَّاتها ومكاتبها في المُحافظات، واصفاً إياها بأنها مؤسَّسة تسهم في تحصيننا وحمايتنا من الوقوع في مخالفة القوانين والتعليمات النافذة، لا سيما في ظل إطلاق المشاريع والاستثمارات في المحافظة التي تحتاج المتابعة والمراقبة والتدقيق عند التعاقد والتنفيذ.