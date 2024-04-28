نتائج مباريات اليوم لدوري الكرة الممتاز

2024-04-28 20:18:03 - المصدر: واع

بغداد - واعجرت، اليوم الأحد، خمس مباريات ضمن الجولة (18) من منافسات المجموعة الثانية للدوري الممتاز لكرة القدم.وأفاد مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، بأن " منافسات المجموعة الثانية للدوري الممتاز لكرة القدم، شهدت العديد من المباريات المثيرة".وأضاف، أن" فريق المصافي تعادل مع نظيره الغراف بنتيجة 0-0 ، فيما انتهت مباراة الصناعة والرمادي بالتعادل الإيجابي 2-2، فيما انتهت مباراة غاز الشمال والجولان بالتعادل الإيجابي 1-1، وتعادل نادي الكوفة مع الديوانية من دون أهداف، فيما تعادل البحري مع الصناعات الكهربائية 1-1".