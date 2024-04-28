وزير الشباب يناقش مع اتحاد تنس كرة القدم استضافة العراق بطولة العالم للعبة

2024-04-28 20:18:03 - المصدر: واع

بغداد - واعاستقبل وزير الشباب والرياضة أحمد المبرقع، في مكتبه اليوم الأحد، وفد اتحاد تنس كرة القدم، برئاسة صفاء صاحب، وجرى خلال اللقاء مناقشة آلية استضافة العراق لبطولة العالم بتنس كرة القدم العام المقبل.وأكد المبرقع في بيان للمكتب الإعلامي لوزارة الشباب والرياضة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) على "أهمية دراسة الاستضافة وتوفير جميع متطلبات إقامة البطولة، من أجل ضمان بطولة ناجحة، وتهيئة المجمع الشبابي، وقاعة الشعب، والقاعات التخصصية لذلك، وبحث إمكانية بناء قاعة جديدة للعب"، مبيناً: أن "توجه الدولة يقضي بدعم جميع الرياضات وبالتساوي، من حيث الدعم والمساندة وتنظيم البطولات الإقليمية والدولية".وأضاف المبرقع، أن "العراق قادر على تضييف الأحداث الرياضية الدولية المهمة، وأثبت ذلك في أكثر من مناسبة، كان آخرها استضافة بغداد بطولة آسيا بالقوس والسهم".من جهته أشار اتحاد تنس كرة القدم العراقي صفاء صاحب إلى أن "دور وزارة الشباب والرياضة في إقامة ورعاية البطولات الدولية في غاية الأهمية، كونها الجهة الحكومية الراعية للقطاع الرياضي، فضلاً عن أنها تتمتع بخبرة كبيرة على هذا الصعيد.وحضر اللقاء مدير عام دائرة الشؤون القانونية والإدارية والمالية طالب الموسوي، ومدير عام دائرة التربية البدنية والرياضة موفق عبد الوهاب، ومدير عام دائرة العلاقات والتعاون الدولي حسام حسن.