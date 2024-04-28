2024-04-28 20:18:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر عسكري، يوم الأحد، بأن قوات حرس الحدود العراقية قامت بإنشاء قاعدتين عسكريتين في قرية "كشاني"، التابعة لإدارة زاخو المستقلة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "القواعد العسكرية تم بنائهما في التلال المطلة على قرية كشاني"، مشيرا الى "وصول هذه القوات الى المنطقة المذكورة بعد غياب عن المنطقة دام لأكثر من 30 عاما".

وتشهد هذه المنطقة صراعا مسلحا منذ عقود بين الجيش التركي وعناصر الحزب العمال الكوردستاني وتسعى الحكومة التركية الى ابعاد هؤلاء المسلحين عن حدودها مع اقليم كوردستان العراق بالاضافة الى انشاء قواعد عسكرية داخل الأراضي العراقية.

وهذا الاجراء العسكري يعكس الجهود العراقية في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة ويبرز التعاون المشترك بين العراق وتركيا في مواجهة التحديات الأمنية المشتركة.