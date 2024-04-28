قرارات وخطط أمنية حول حقول النفط والغاز في ديالى

2024-04-28 20:24:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

أكد مصدر أمني، اليوم الأحد (28 نيسان 2024)، عقد مؤتمر موسع في العمليات المشتركة لدراسة خطة أمن حقول محافظة ديالى.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "مؤتمرًا أمنيًا موسعًا عُقد في العمليات المشتركة ضمَّ رئيس أركان الجيش ونائب قائد العمليات المشتركة وكبار قادة الأجهزة الأمنية في ديالى، بالإضافة الى ممثلي شركة نفط الوسط ودوائر اخرى لبحث محاور خطة امن حقول ديالى النفطية والغازية التي تمت احالتها في الرخصة الخامسة من قبل وزارة النفط".

وأضاف، أن "المؤتمر جاء بناءً على 4 توجيهات مباشرة اصدرها السوداني تتعلق بتأمين كامل لمحيط 4 حقول نفطية وغازية في ديالى من خلال سلسلة اطواق بالاضافة الى اعادة تمشيط الاراضي من قبل مكافحة المتفجرات وتشكيل غرفة عمليات تنسيقية مع الشركات الاجنبية التي ستتكفل باداء عمليات التطوير والانتاج ونقل الاجهزة والمعدات بالاضافة إلى تأمين كوادرها والفرق التي يتطلب حركتها ضمن محيط يمتد عدة كيلومترات".

واشار الى ان "المؤتمر وضع خارطة طريق شاملة لكل محاور العمل وسيتم تطبيقها بشكل فوري من اجل الاسراع في تسليم الحقول للشركات الاجنبية بغية بدء التطوير والانتاج وفق السقوف الزمنية"، لافتا الى ان "اهم الحقول هي نفط خانة والخشم الاحمر وكلابات".

وتتجه الحكومة الحالية لاستثمار الغاز المصاحب وكذلك الغاز الحر في الحقول، وتسليم الحقول الى الشركات الاستثمارية الصينية والاماراتية التي كان لها الافضلية في جولة التراخيص الخامسة.