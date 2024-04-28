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السيستاني يجيب على استفتاء يخص انتشار التدريس الخصوصي

السيستاني يجيب على استفتاء يخص انتشار التدريس الخصوصي
السيستاني يجيب على استفتاء يخص انتشار التدريس الخصوصي
2024-04-28 20:30:08 - المصدر: منصة إيشان

  أجاب المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني، اليوم الأحد، على استفتاء يخص انتشار التدريس الخصوصي في العراق. وأرسل أحد الأشخاص استفتاء، إلى مكتب السيستاني، جاء نصه: “ما رأي سماحة السيد بالتدريس الخصوصي المنتشر في المدارس العراقية؟”. وقد أجاب السيستاني بحسب مكتبه قائلاً: “لا مانع منه إن لم يؤخذ على المدرّس في العقد الوظيفي تركه”.

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