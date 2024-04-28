بعد الجولة 24.. اختيار الأفضل وقائمة الهدافين بدوري نجوم العراق

2024-04-28 20:30:10 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اختارت لجنة التقييم في دوري نجوم العراق لكرة القدم، يوم الأحد، مدرب فريق الزوراء عصام حمد، الأفضل في الجولة الرابعة والعشرين من البطولة، فيما حدد هوية اللاعب الأفضل وآخر تحديث لقائمة الهدافين.

وبعد المستوى المميز الذي قدمه في مباراة القاسم ودهوك، اختارت اللجنة، محمد صالح أفضل حارس مرمى في الجولة الرابعة والعشرين.

هذا وتصدر لاعب القوة الجوية أيمن حسين، قائمة هدافي الدوري بعد انتهاء الجولة 24 برصيد 21 هدفاً، يليه لاعبان برصيد 13 هدفاً هما علاء الدين الدالي من نفط ميسان، وأوكيكي أوفلابي من نادي النفط، ويأتي ثالثاً مهند علي من الشرطة برصيد 12 هدفاً.

وحل ثلاثة لاعبين بالمركز الرابع برصيد 10 أهداف هم محمود المواس من الشرطة، وإبراهيم غازي من الحدود، ومحمود خليل من الكهرباء، بينما احتل لاعبان المركز الخامس هما علي جاسم من القوة الجوية، ومحمد قاسم نصيف من أربيل.