ثلاثة مليارات دينار لدعم الأندية والاتحادات الرياضية في كركوك

2024-04-28 20:30:10 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اعلنت مديرية شباب ورياضة كركوك، يوم الاحد، رصد ثلاثة مليارات دينار لدعم الأنشطة الرياضية الخاصة في المحافظة.

وقال مدير شباب ورياضة كركوك عدي عواد، لوكالة شفق نيوز، إن دائرته رصدت مبلغ ثلاثة مليارات دينار من موازنتها الخاصة للعام الحالي، مبينا أن هذه التخصيصات المالية رصدت من قبل ادارة كركوك بعد استحصال موافقة وزير الشباب والرياضة.

وأشار إلى أن "مديرية الشباب والرياضة عقدت بعد رصد هذا المبلغ اجتماعا موسعا مع اللجنة الأولمبية الوطنية في كركوك والاتحادات الرياضية لمناقشة جملة أمور تخص واقع الحركة الرياضية وسبل الارتقاء بالحركة الرياضية في عموم الاتحادات الرياضية".