المنتخب الأولمبي يختتم استعداداته لمواجهة نظيره الياباني

2024-04-28 21:12:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

اختتم المنتخبُ الأولمبيّ لكُرةِ القدم تحضيراته الفنيّة، اليوم الأحد (28 نيسان 2024)، في جامعةِ قطر، استعداداً لمُواجهةِ نظيره اليابانيّ، مساء غداً الإثنين، ضمن الدور نصف النهائي لبُطولةِ آسيا المؤهل إلى أولمبياد باريس.

وحضر التدريبات رئيسُ الاتحاد العراقيّ لكُرةِ القدم عدنان درجال والنائبُ الثاني لرئيسِ الاتحاد يونس محمود، ومستشارُ رئيس الوزراء لشؤونِ الرياضة خالد كبيان، وعُضو الاتحاد رئيس الوفد غانم عريبي، وأعضاء الاتحاد غالب الزاملي ومحمد ناصر وكوفند عبد الخالق، والأمين العامّ للاتحاد محمد فرحان، وعضو المكتب التنفيذيّ للجنةِ الأولمبيّة خليل ياسين، ومدربُ المنتخب الوطنيّ كاساس وملاكه المساعد.

وشملت التدريباتُ على عددٍ من حالاتِ اللعب المُختلفة في الجانبين الدفاعي والهجومي، وأدّى اللاعبون التمارينَ بروحيّةٍ عالية.



