2024-04-28 21:12:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ وصف رئيس تحالف نبني هادي العامري، اليوم الاحد، مشاركة رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني في اجتماع تحالف ادارة الدولة الذي شكل حكومة السوداني بانها مشاركة "مهمة جدا"

وقال العامري في تصريحات للصحفيين عقب اجتماع مع بارزاني، بشأن اجتماعات ولقاءات رئيس الاقليم نيجيرفان بارزاني في بغداد انها تهدف الى "تقوية العلاقات بين اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية من أجل حل المشكلات الموجودة، مؤكدا أن "تلك المشكلات في طريقها الى الحل يوما بعد يوم".

وبشأن انتخابات برلمان كوردستان واضاف العامري ان "رئيس الاقليم هو من سيحسم مسألة تحديد موعد الانتخابات"، لافتا الى ان "بارزاني يفكر في يوم لإجراء تلك الانتخابات يكون مناسبا ومقبولا لدى جميع الجهات".