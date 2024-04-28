هل ينجح فرض رسوم على دخول مدينة البندقية الإيطالية في مواجهة السياحة المفرطة؟

2024-04-28 21:16:02 - المصدر: الاقتصاد نيوز

بينما يتقلص عدد سكان مدينة البندقية الإيطالية، بسبب الضغوط الاقتصادية ونوعية الحياة، تنمو السياحة في المدينة بشكل مطرد، فالأسرّة المتاحة للسياح أصبحت أكبر من عدد السكان، وزارها في العام الماضي 20 مليون شخص. في الأسبوع الماضي، اتخذت مدينة البندقية إجراءات بشأن السياحة المفرطة، حيث فرضت رسوماً بقيمة خمسة يوروهات على الذين يرغبون في الوصول إلى المدينة للتنزه خلال النهار. وقال عمدة المدينة لويغي بروغنارو في مؤتمر صحفي إن الهدف: ليس إغلاق المدينة، ولكن عدم السماح لها بالانفجار. وتجمع ما يقرب من ألف متظاهر في ساحة روما لمعارضة هذا الإجراء، واشتبكوا مع شرطة مكافحة الشغب، بحسب تقرير لشبكة CNBC. وأعرب السكان عن مجموعة من المخاوف على الرغم من أن أحد أهداف هذا الإجراء المساعدة في جعل مدينتهم أكثر ملاءمة للعيش، فالسكان اعترضوا على فكرة العيش في مدينة مغلقة. ويرى البعض أن بيع التذاكر لدخول مدينتهم يحولها إلى مدينة ملاهي. اقرأ أيضاً: تأشيرة تركية للرحّل الرقميين ما شروطها؟ ويقول نقاد إن الإجراء يعبر عن مفارقة لدى الحكومة التي تدرس في الوقت نفسه طرقاً متعددة لزيادة السياحة، بدءاً من دراسة فكرة عودة السفن السياحية إلى البحيرة وسط المدينة، وصولاً إلى تخفيف القيود المفروضة على شركة Airbnbs للإيجارات قصيرة الأجل. تعد البندقية وجهة سياحية لا تتكرر إلا مرة واحدة في العمر للعديد من المسافرين من جميع أنحاء العالم، وقد يكون النقد الأكثر أهمية هو أن التكلفة من غير المرجح أن تمنع أي شخص من زيارة المدينة. وقال زعيم مجموعة ناشطة من السكان، ماتيو سيتشي، لصحيفة الغارديان: المدينة بأكملها تقريباً تعارضها. لا يمكنك فرض رسوم دخول إلى مدينة ما؛ كل ما يفعلونه هو تحويله إلى متنزه. … يعني هل نحن نمزح؟. في اليوم الأول من تنفيذ الإجراء، وفقاً لبيانات مكتب رئيس البلدية، تم تسجيل دخول 113 ألف شخص، ومن بين هؤلاء 16 ألفاً دفعوا الرسوم وتم إعفاء آخرين لأسباب مختلفة، بما في ذلك الإقامة في الفنادق، أو كونهم مسافرين، أو طلاب، أو زيارة عائلة أو أصدقاء. وعلى الرغم من منتقديها الكثيرين، فإن الرسوم اليومية تعد خطوة مهمة من جانب حكومة البندقية لمواجهة التحدي المتمثل في السياحة المفرطة، والتي أصبحت مشكلة عالمية كبيرة منذ وباء كوفيد 19. وقال أستاذ الجغرافيا الحضرية في جامعة روفيرا إي فيرجيلي الإسبانية، أنطونيو باولو روسو، والمولود في البندقية: هذه الإدارة هي الأولى التي فعلت شيئاً بالفعل بعد 30 عاماً من الدردشة حول كبح نمو السياحة. لكن روسو، الذي قدم وجهة نظر تمثل العديد من الخبراء، قال إن فعالية الإجراء تبدو أنها ستكون قاصرة، ويحمل الإجراء إشارات سياسية، فضلاً عن دوافع ربحية غامضة. 5 يوروهات لن تحدث أي فرق مع هذا الطلب الكبير. وقال: إن المصير السياحي للمدينة سيحدد بالطريقة التي يتم تنظيمها بها. البندقية هي أول موقع يطلب تذكرة لدخول مدينة ما، ولا تزال هناك تحديات قانونية أمام المحاكم الوطنية أو محاكم الاتحاد الأوروبي، بموجب القوانين التي تغطي حرية الحركة في الأماكن العامة. الوجهات السياحية الشهيرة الأخرى لديها برامج مماثلة، لكنها تقتصر على المناطق ومناطق الجذب داخل المدينة، مثل Park Guell في برشلونة.