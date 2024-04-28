توضيح من طرق وجسور صلاح الدين بعد انهيار جسر الزركة

2024-04-28 21:24:02 - المصدر: واع

صلاح الدين - واعأوضح معاون مدير الطرق والجسور في محافظة صلاح الدين خالد صالح عبدالله ، اليوم الأحد، أسباب انهيار جسر الزركة الكونكريتي، فيما أكد ان محافظ صلاح الدين بدر الفحل وجه الآليات التابعة للدوائر البلدية في المحافظة بمعالجة الموقف.وقال عبد الله في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): الى "انهيار آخر فضائيين هذا اليوم في الجسر الذي يقع على الطريق الرابط بين قضاء الطوز وتكريت، ما أدى الى قطع الطريق الذي سيتم فتحه بعد الانتهاء من أعمال المعالجة".وأضاف، أن "هذا الجسر يقع على سد العظيم ويبلغ طوله 1040 مترا، ويتكون من 33 فضاء"، لافتا الى "تعرض 18 فضاء في الجسر الى انهيار كامل عام الفين واربعة عشر، وادى ذلك الى خروجه عن الخدمة وانقطاع طريق تكريت حتى عام 2021 ".وأكد عبد الله ، انه "تم إنشاء تحويلة نظامية مؤقته وتعلية ترابية مع تبليط المقطع المنهار الذي يبلغ طوله 700 متر مع الاستفادة من الجزء السليم من الجسر"، موضحا ، ان "الانهيار الذي وقع هذا اليوم في الجسر كان بسبب مرور الاليات الثقيلة عليه، وان الجزء الحالي من الجسر يتعرض للانغمار الكامل جراء ارتفاع منسوب الخزن في بحيرة سد العظيم".ونوه الى "اكتمال التصاميم ومفاتحة دائرة الطرق والجسور لإنشاء جسر بديل لهذا الجسر"، مطالبا "بإدراج هذا المشروع ضمن خطة وزارة الإعمار والإسكان والبلديات ، لأنه يخدم أكثر من مليوني نسمة".