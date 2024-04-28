العبودي يحث الجامعات والكليات الأهلية على التوأمة العلمية

2024-04-28 21:24:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد وزير التعليم العالي والبحث العالمي نعيم العبودي، اليوم الأحد، على مواكبة متغيرات المعرفة في البيئة الأكاديمية وتجسيد الاستجابة النوعية لمتطلبات السياسة التعليمية المعتمدة، فيما حث الجامعات والكليات الأهلية على التوأمة العلمية.وقالت وزارة التعليم في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي ترأس اجتماعا لمجلس التعليم العالي الأهلي وناقش مسار الخدمات التعليمية التخصصية".وأضاف، أن "المجلس ناقش الفقرات المدرجة على جدول الأعمال التي تتعلق بإعارات التدريسيين وتكليف الإدارات الجامعية ومسار الامتحان التقويمي ومؤشر البحث العلمي".وأكد في مستهل الاجتماع على "مواكبة متغيرات المعرفة في البيئة الأكاديمية وتجسيد الاستجابة النوعية لمتطلبات السياسة التعليمية المعتمدة"، داعيا في ذات الوقت إلى "بذل أقصى الجهود لتحقيق رسالة وأهداف مؤسسات التعليم العالي الحكومي والأهلي على حد سواء".وحث وزير التعليم الجامعات والكليات الأهلية على "التوأمة العلمية والعمل على وفق مقتضيات الاستراتيجية الوطنية للتربية والتعليم التي تهدف إلى تجويد مخرجات العملية التعليمية وتلبية متطلبات سوق العمل بما ينسجم والاحتياجات الراهنة والمستقبلية للمجتمع والاقتصاد الوطني".