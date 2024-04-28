اجتماع حكومي مع أبو الغيط يبحث دعم الجامعة العربية لسياسات العراق

2024-04-28 21:24:02 - المصدر: واع

بغداد- واعبحث نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير التخطيط محمد علي تميم، اليوم، الاحد، مع الأمين العام لجامعة الدول العربية، احمد ابو الغيط دعم الجامعة العربية لسياسات العراق.وقالت وزارة التخطيط في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، إن "نائب رئيس مجلس الوزراء- وزير التخطيط، محمد علي تميم، استقبل الامين العام لجامعة الدول العربية، احمد ابو الغيط، والوفد المرافق له الذي يزور العراق حاليا".وأضافت أنه "جرى خلال اللقاء الذي حضره وزير الموارد المائية عون ذياب، بحث ومناقشة عدد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، من بينها العلاقة بين العراق وجامعة الدول العربية، ودور وجهود الجامعة في دعم سياسات الحكومة العراقية، في ملف المياه، وانفتاح العراق على المجتمع الدولي لبناء علاقات اقتصادية مع بلدان العالم".واكمل أن "الجانبين بحثا الأوضاع في غزة، وما يتعرض له الفلسطينيون من عدوان صهيوني سافر، وما ينبغي القيام به من قبل الدول العربية والمجتمع الدولي لإيقاف هذا العدوان".