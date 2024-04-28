2024-04-28 21:24:07 - المصدر: منصة إيشان

تتواصل المظاهرات الطلابية الداعمة لفلسطين في العديد من الجامعات في أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية رغم تدخلات إدارات الجامعات والشرطة. و يتظاهر الطلاب في مناطق مفتوحة داخل الجامعات ويقيمون مخيمات اعتصام، فيما تواجه إدارات الجامعات والسلطات المحلية ذلك بإجراءات مثل الإغلاق والتوقيف. من ناحية أخرى، فإن أعداد الجامعات والطلبة المشاركين في المظاهرات الداعمة لغزة تتزايد يوما […]

ظهرت المقالة “هارفرد” وجامعات أمريكية تواصل تظاهراتها ضد “الإبادة الجماعية” في غزة أولاً على Eishan.