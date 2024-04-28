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تحذيرات دولية من انكماش إنتاج العراق النفطي وتوقعات بارتفاع عجز الموازنة

تحذيرات دولية من انكماش إنتاج العراق النفطي وتوقعات بارتفاع عجز الموازنة
تحذيرات دولية من انكماش إنتاج العراق النفطي وتوقعات بارتفاع عجز الموازنة
2024-04-28 21:24:07 - المصدر: منصة إيشان

  رفعت شركة بي.إم.آي للأبحاث التابعة لفيتش سولويشنز توقعاتها لعجز ميزانية العراق في 2024 من 3.3% إلى 7% ما يرجع في الأساس إلى ضعف آفاق الإيرادات النفطية التي تمثل 93% من إجمالي الإيرادات الحكومية. وأضافت أن ضعف آفاق الإيرادات يعكس أحدث قرار لتكتل أوبك+ بتمديد تخفيضات الإنتاج الطوعية حتى يونيو/ حزيران 2024 والاضطراب الجاري لتدفقات […]

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