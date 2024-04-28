2024-04-28 21:24:07 - المصدر: منصة إيشان

رفعت شركة بي.إم.آي للأبحاث التابعة لفيتش سولويشنز توقعاتها لعجز ميزانية العراق في 2024 من 3.3% إلى 7% ما يرجع في الأساس إلى ضعف آفاق الإيرادات النفطية التي تمثل 93% من إجمالي الإيرادات الحكومية. وأضافت أن ضعف آفاق الإيرادات يعكس أحدث قرار لتكتل أوبك+ بتمديد تخفيضات الإنتاج الطوعية حتى يونيو/ حزيران 2024 والاضطراب الجاري لتدفقات […]

ظهرت المقالة تحذيرات دولية من انكماش إنتاج العراق النفطي وتوقعات بارتفاع عجز الموازنة أولاً على Eishan.