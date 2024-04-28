وزير الخارجية يؤكد لنظيره البحريني سعي العراق لان يكون له دور فعال في القمة العربية

2024-04-28 23:06:01 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، لنظيره البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني، سعي العراق لان يكون له دور فعال في القمة العربية المزمع عقدها الشهر المقبل بالبحرين.وذكر المكتب الاعلامي لوزارة الخارجية في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين استقبل يوم الأحد وزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني في بغداد، وفي بداية اللقاء قدم الزياني تعازيه إلى الوزير بوفاة عقيلته، معرباً عن خالص مواساته له وللأسرة الكريمة ، داعياً المولى عز وجل ان يتغمد الفقيدة بواسع رحمته".من جانبه قدم الوزير شكره وامتنانه لنظيره البحريني على تعازيه ومواساته.وأضاف البيان، أنه "جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية الاخوية التي تربط البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة، وتم التطرق إلى جدول أعمال القمة العربية الـ(33) المزمع عقدها الشهر المقبل في البحرين اذ يتزامن عقدها مع وجود العديد من التحديات".وتابع: " وبهذا الصدد أكد الوزير على ان العراق يسعى ان يكون له دور فعال في هذه القمة ويعمل على تحقيق تنسيق عالي المستوى مع الاشقاء العرب لانجاح القمة ، كما ناقش الجانبان التطورات الإقليمية التي تشهدها المنطقة لاسيما الاحداث الجارية في غزة واستمرار اعتداءات سلطة الاحتلال في الأراضي الفلسطينية، واتفق الطرفان على ضرورة تكثيف الجهود المشتركة لتحقيق الاستقرار في المنطقة".