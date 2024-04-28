ضبط مضافة لداعش تضم 3 طائرات تصوير صغيرة غربي الأنبار

2024-04-28 23:12:01 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت خلية الإعلام الأمني، ضبط مضافة لداعش تضم 3 طائرات تصوير صغيرة غربي الأنباروذكرت الخلية في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "قوة من اللواء (٥٧) للحشد الشعبي ضمن قيادة عمليات الأنبار وبعملية مشتركة مع قيادة عمليات الجزيرة تمكنت من ضبط مضافة جديدة لفلول "داعش" الإرهابي تضم (٣) طائرات تصوير صغيرة غربي الأنبار".وأضافت، أن "العملية تمت بناءً على معلومات استخبارية ومتابعة دقيقة اسفرت عن كشف المضافة التي يستخدمها الارهابيون لادارة نشاطاتهم في تلك المناطق، كما أسفرت أيضاً عن العثور على قنابر هاون من المخلفات الحربية التي يستخدمها عناصر "داعش" في هجماتهم الإرهابية ضد المدنيين والقوات الامنية."وأشارت إلى أن "قوات الحشد الشعبي والجيش العراقي تستمر بتعقب فلول داعش الارهابي وتضييق الخناق عليها لمنعها من محاولة إعادة نشاطها عبر استغلال المناطق الصحراوية والنائية".