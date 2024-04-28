2024-04-28 23:18:07 - المصدر: منصة إيشان

أعلن النائب المستقل يوسف الكلابي، اليوم الأحد، جمع تواقيع نيابية لاستبدال السفيرة الأمريكية في العراق. وقال الكلابي في تدوينة عبر منصة “إكس”، وتابعتها منصة “إيشان”، إنه “تم تقديم طلب إلى رئاسة البرلمان موقعا من 61 نائبا لغرض استبدال السفيرة الأمريكية آلينا رومانوسكي في بغداد واعتبارها شخص غير مرحب به”.

ظهرت المقالة بسبب موقفها من “مكافحة البغاء”.. الكلابي يعلن جمع تواقيع نيابية لاستبدال السفيرة الأمريكية أولاً على Eishan.