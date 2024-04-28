2024-04-28 23:18:07 - المصدر: منصة إيشان

بعد الاغتيال الغامض، الذي تعرضت له البلوغر “أم فهد”، خرجت اليوم الأحد، أسرتها عن الصمت، وكشفت ما جرى بعد ساعات من الحادث. وقال شقيق “أم فهد”، في تصريحات متلفزة، تابعتها “إيشان”، إن “أسرتها لم يكن لديها أي علم بالتهديد الذي وصل إلى ابنتهم”، كاشفاً عن “وجود أسرار خطيرة تقف خلف الاغتيال”. وأضاف، أن “هناك أسرار […]

ظهرت المقالة أسرة “أم فهد” تخرج عن صمتها.. أسرار خطيرة وراء اغتيالها والإجراءات الأمنية كانت صادمة أولاً على Eishan.