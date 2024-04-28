الحكيم: تحويل الاستقرار الحالي إلى دائم يتطلب اعتماد المصلحة العراقية

2024-04-28 23:24:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

قال رئيس تيار الحكمة، عمار الحكيم، اليوم الأحد، (28 نيسان 2024)، ان "تحويل الاستقرار الحالي إلى دائم يتطلب اعتماد المصلحة العراقية في أي توجه".

وذكر بيان لمكتبه، تلقته "بغداد اليوم"، ان "الحكيم استقبل، مساء اليوم، رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، وبحثا تطورات المشهد السياسي في العراق والمنطقة والاستحقاقات القادمة".

وأشادا، وفقا للبيان، "بكل الجهود التي بُذلت لتحقيق الاستقرار الحالي الذي تشهده البلاد على الصعيد السياسي والأمني والمجتمعي".

ودعا الحكيم ورشيد، "الجميع لإدامة هذا الاستقرار وتحويله إلى استقرار دائم باعتماد المصلحة العراقية في أي تحرك أو توجه".

وجددا "الدعم لحكومة السوداني في تنفيذ البرنامج الحكومي وتحقيق التنمية المستدامة".

وبين الحكيم، إن "الحكومة اليوم تمثل قصة نجاح أسهم فيها الجميع لاسيما القوى السياسية الداعمة لها".

وجدد الحكيم ورشيد "الدعوة للإسراع بانتخاب رئيس لمجلس النواب".

وأشار البيان الى، ان "فلسطين وغزتها كانت حاضرة في محاور اللقاء، حيث شددا على إيقاف الحرب والانتصار إلى ما تبقى من ضمير إنساني وشرعية دولية تجاه حرب الإبادة والتجويع التي يتعرض لها أهلنا في غزة".



