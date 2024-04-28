2024-04-28 23:24:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشفت عائلة "المغدورة" غفران المعروفة بـ"أم فهد"، اليوم الأحد، (28 نيسان 2024)، تفاصيل الاجراءات الأمنية المتخذة عقب اغتيال شقيقته الجمعة الماضية.

وقال شقيق الضحية في تصريحات متلفزة تابعتها "بغداد اليوم"، ان "القوات الأمنية سحبت العجلة الشخصية للضحية ومفاتيح المنزل وترفض دخولنا له".

وتساءل شقيق أم فهد، عن "اسباب قيام القوات الامنية بذلك"، فيما اشار الى ان "القوات الامنية اتخذت هذه الخطوات وتركتنا دون ان تطلعنا على اجراءاتها".

وكان مسلح يستقل دراجة نارية أطلق النار على البلوغر الشهيرة "أم فهد" فأرداها قتيلاً أمام منزلها بمنطقة زيونة ببغداد الجمعة الماضية.

وفتحت وزارة الداخلية تحقيقاً بالحادث، ونفت الأنباء المتداولة "عن إلقاء القبض على المشبه به".