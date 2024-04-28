باريس يتوج للمرة 12 بالدوري الفرنسي.. فهل يحقق الرباعية التاريخية؟

2024-04-28 23:24:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- متابعة

توج باريس سان جيرمان، بلقب الدوري الفرنسي، اليوم الأحد، (28 نيسان 2024)، وذلك قبل 3 جولات من انتهاء المسابقة للموسم 2023 -2024.

وحسم الفريق الباريسي، تتويجه باللقب، مستفيدا من سقوط ملاحقه موناكو أمام مضيفه ليون بنتيجة 2-3، ضمن منافسات الجولة 31.

ولم يستفد موناكو من هدفي نجمه وسام بن يدر في الدقيقتين 1 و60، بل استقبلت شباكه 3 أهداف من توقيع ألكسندر لاكازيت وسعيد بن رحمة ومالك فوفانا في الدقائق 22 و26 و84.

ورفع ليون رصيده إلى 44 نقطة في المركز السابع، بينما تجمد رصيد موناكو عند 58 نقطة في المركز الثاني متخلفا بفارق 12 نقطة عن العملاق الباريسي الذي يحلق في الصدارة.

وكان تتويج البي إس جي باللقب المحلي، قد تأجل بعد تعادله 3-3 مع لوهافر، مساء أمس السبت.

وفاز باريس سان جيرمان بالدوري الفرنسي للمرة الثالثة على التوالي، ورقم 12 في تاريخه، ليبتعد بصدارة أكثر الأندية الفائزة باللقب.

كما احتفل لويس إنريكي المدير الفني لسان جيرمان، بلقبه الثاني مع الفريق بعد التتويج بكأس السوبر الفرنسي.

وأمام العملاق الباريسي فرصة لرباعية تاريخية، حيث يستعد لمواجهة بوروسيا دورتموند في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بخلاف مواجهة ليون في نهائي كأس فرنسا.