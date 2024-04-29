البرلمان يعلن جدول أعمال جلسة الاثنين

2024-04-29 01:12:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، جدول أعمال جلسة يوم الاثنين.وذكرت الدائرة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "جدول أعمال جلسة يوم الاثنين تتضمن التصويت على مقترح قانون وقراءة وتقرير خمسة مشاريع قوانين"، لافتة إلى أن "الجلسة ستبدأ في الساعة الواحدة بعد الظهر".أدناه جدول أعمال الجلسة: