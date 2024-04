2024-04-29 06:08:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:من المقرر أن يصل السيد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري إلى محافظة ذي قار في تمام الساعة 11 صباحاً من يوم الإثنين، الموافق 29 نيسان 2024. وبحسب مصدر حكومي مسؤول فان زيارة الوزير تهدف إلى الاطلاع على الوضع الأمني في المحافظة، ومناقشة احتياجات قيادة الشرطة، والتباحث مع المسؤولين...

