شنيشل يرفع شعار الفوز على اليابان: لاعبونا جاهزون وطموحنا أولمبياد باريس

2024-04-29 09:00:10 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ يواجه المنتخب الأولمبي العراقي، نظيره الياباني، في الساعة الثامنة والنصف مساء يوم الاثنين، على ملعب جاسم بن حمد، ضمن الدور نصف النهائي لبطولة آسيا المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024.

وتأهلت 4 منتخبات لنصف نهائي بطولة كأس آسيا تحت 23 سنة الجارية حالياً في قطر وتستمر حتى 3 أيار المقبل، وهي العراق وإندونيسيا واليابان وأوزبكستان.

والمنتخبات الحاصلة على المراكز الثلاثة الأولى، ستتأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية في باريس الصيف المقبل، بينما سيبقى المنتخب الرابع بانتظار خوض مباراة الملحق.

وقال مدرب المنتخب الأولمبي راضي شنيشل، لوكالة شفق نيوز، إن "منتخب جاهز للقاء نظيره الياباني اليوم، لا سيما وأن الفريق يشهد استقراراً نفسياً ولدى اللاعبين الرغبة بالتحدي للقاء اليوم أمام اليابان.

وأوضح شنيشل، أن "المنتخب سيدخل لقاء اليوم بشعار الفوز لخطف بطاقة التأهل المباشرة إلى أولمبياد باريس"، مبيناً أن "اللاعبين كلهم إصرار وعزيمة على الانتصار وإسعاد الجماهير العراقية التي تنتظر فرحة بلوغ النهائي".

وأضاف أن اللاعبين سيواجهون اليابان بشعار الفوز لا غيره بغية ضمان التأهل، مشيراً إلى انه تحدث مع اللاعبين وحثهم على بذل جهد مضاعف في لقاء اليوم لخطف الانتصار من منافس قوي مثل المنتخب الياباني.

وخلص شنيشل، إلى القول: "ثقتي عالية باللاعبين.. أرى في وجوههم الإصرار والتحدي لتحقيق الانتصار في مباراة اليوم وبلوغ الهدف المنشود الذي خُطط له من قبل الجميع".