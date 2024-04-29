"دانة" الاماراتية تعلق العمليات الإنتاجية في خورمور بكردستان

2024-04-29 09:48:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلنت شركة دانة غاز الامارتية، اليوم الاثنين، تعرض أحد خزانات حفظ السوائل ضمن مرافق خورمور التابعة لشركة بيرل بيتروليوم في إقليم كردستان العراق، لاعتداء إرهابي من قبل طائرة مسيرة. وقالت الشركة في بيان تلقته الاقتصاد نيوز ، إن هذا الاعتداء أدى إلى مقتل أربعة من موظفي المقاولين وإصابة ثمانية آخرين بإصابات طفيفة، مؤكدة أن الحفاظ على صحة جميع أفرادها وسلامتهم من موظفين ومقاولين هو أولويتها القصوى. وأضافت أنه على الرغم من عدم وقوع أي أضرار تذكر بالمنشأة، إلا أنه لضمان سلامة موظفيها والمرافق التشغيلية فقد تم تعليق العمليات الإنتاجية بصورة مؤقتة، كما تم إدخال تغييرات إجرائية. وأشارت إلى أنها تقوم وشركاؤها بالتنسيق الكامل مع سلطات حكومة إقليم كردستان وعلى أعلى المستويات في دعم الالتزامات المعلنة للسلطات بتقديم الجناة إلى العدالة، بالإضافة إلى عملها مع السلطات الحكومية لتعزيز الإجراءات الأمنية والدفاعية للسماح باستئناف العمليات الإنتاجية في منشأة خورمور. وأكدت الشركة بحسب بيانها على التزامها الثابت تجاه شعب إقليم كردستان والعراق بأكمله وجميع الأطراف المرتبطة بها، وتتطلع إلى استئناف عمليات الإنتاج في خورمور بمجرد أن يصبح ذلك آمنا، مشيرةً الى أنه ستقوم بإطلاع السوق على أي مستجدات بصورة منتظمة. والجمعة الماضية، أفاد قائممقام قضاء جمجمال ضمن محافظة السليمانية، رمك رمضان، بمقتل وإصابة 6 أشخاص في هجوم استهدف حقل كورمور الغازي. وقال رمضان في تصريح صحفي تابعته الاقتصاد اليوم، إن شخصين قتلا وأصيب أربعة آخرون في هجوم جوي استهدف الحقل الغازي، مبينا أن القتلى والجرحى هم عمال في شركة دانه غاز الاماراتية المستثمرة في الحقل. فيما نوهت وزارتا الكهرباء والثروات الطبيعية في اقليم كردستان، المواطنين بان هجوما بطائرة مسيرة على حقل كورمور، تسبب بتوقف إمدادات الغاز لمحطات الكهرباء، مما أدى إلى قطع نحو 2500 ميجاوات من الكهرباء.