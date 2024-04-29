2024-04-29 09:48:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة، اليوم الاثنين (29 نيسان 2024)، التحول للعمل بنظام الدفع الالكتروني وتوقف النقد نهائيًا.

وذكرت المديرية في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "المديرية تود أن تنوه عن العمل بشكل كامل بنظام الدفع الالكتروني (pos) فقط وتوقف استقبال الدفع النقدي بشكل نهائي".

وأشارت الى أن "هذا القرار يكون نافذاً من تاريخ 2024/5/1، علماً ان دوائر المديرية مجهزة بشكل كامل بأجهزة الدفع الالكتروني "، مبينة أن "هذه الخطوة تأتي لمواكبة التطور وتسهيل الاجراءات امام المواطنين".