2024-04-29 09:48:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر مطلع، اليوم الاثنين (29 نيسان 2024)، بانفجار أنبوب للغاز المسال جنوب غربي محافظة كركوك.

وقال المصدر لـ "بغداد اليوم، إن "أحد أنابيب الغاز المسال، تعرض الى انفحار عرضي صباح اليوم وتسبب بانبعاثات أجبرت السكان القريبين منه على ترك منازلهم قرب قرية قزليار بناحية يايجي جنوب غربي محافظة كركوك".

وقبل 4 أشهر وبالتحديد في الـ 23 من كانون الثاني للعام الجاري، تعرض احد انابيب نقل الغاز في قرية قزليار بكركوك الى كسر مما دفع بأهالي القرية الى اخلاء منازلهم بعد تسرب الغاز بشكل سريع في ارجاء المنطقة.

وبحسب اعلام شركة غاز الشمال فان سبب التسرب هو نتيجة حدوث كسر باحد انابيب نقل الغاز اثناء عمل احدى اليات الحفر في الموقع, مشيرا الى انه تم اطفاء منظومة دفع الغاز لايقاف التسرب .

من جانبه، افاد مصدر محلي في كركوك بان اهالي قرية قزليار قد اخلوا منازلهم فور علمهم بحدوث تسرب الغاز فيما اشار الى ان هناك مدرسة تبعد حوالي خمسة وعشرين مترا من موقع حدوث التسرب، ولحسن الحظ تم اخلاء المدرسة دون تسجيل اي خسائر بسبب التصرف الحسن والسريع من قبل ادارة المدرسة التي كانت تجري فيها امتحانات نصف السنة.